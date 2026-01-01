Heißwassererzeuger HWE 860 | Kärcher

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Heißwassererzeuger
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 3.070-030.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50 - 60
Fördermenge (l/h)
min. 700 - max. 1300
Anschlussleistung (kW)
24
Heizleistung (kW)
24
Absicherung (A)
50
Zulauftemperatur (°C)
bis zu 80
Mind. Zulaufmenge (l/h)
700
Max. Arbeitstemperatur (°C)
85
Boiler Inhalt Vorheizkammer (l)
19
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
42
Abmessungen (L × B × H) (mm)
700 x 610 x 720
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete