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    Entstaubungsanlage ID 130/22 mit Arm | Kärcher

    Kärcher industrial dust extractor with flexible hose and metal arm, mounted on wheels.

    Entstaubungsanlage

    ID 130/22 mit Arm

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 9.990-920.0

    • Direkt einsatzbereit dank Saugarm
    • Sehr leises IE3-Radialgebläse
    • 170-l-Edelstahlsammelbehälter
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