Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Entstaubungsanlage ID 130/22 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a grey metal body, wheels, and a black handle, set against a white background.

    Entstaubungsanlage

    ID 130/22

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 9.982-506.0

    • Sehr leises IE3-Radialgebläse
    • Staubarme Entleerung, 2,2-kW-Antrieb, Filterklasse M
    • 170-l-Edelstahlsammelbehälter
    Angebot anfordern