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    Entstaubungsanlage ID 130/22 Z22 Afc | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with grey metal casing, control panel, and wheels for mobility.

    Entstaubungsanlage

    ID 130/22 Z22 Afc

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 9.990-922.0

    • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
    • Direkt einsatzbereit dank Saugarm
    • Sehr leises IE3-Radialgebläse,170-l-Edelstahlsammelbehälter
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