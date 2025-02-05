Entstaubungsanlage ID 130/22 Z22 mit Arm | Kärcher

Konzipiert zum Saugen großer Mengen feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW > 0,1 mg/m³) sowie zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 überzeugt der mobile Industrieentstauber ID 130/22 bei harten industriellen Einsätzen. Der mit Gasfedern unterstützte, selbsttragende Absaugarm mit außenliegenden Gelenken erweitert durch eine Gesamtlänge von 3 Metern den Arbeitsradius. Sein leistungsstarker und energieeffizienter (IE3) Radialverdichter mit hohen Volumenströmen erlaubt darüber hinaus auch einen Dauerbetrieb im Dreischichtsystem. Der drehstrombetriebene und mobile Entstauber mit 2,2 kW Aufnahmeleistung verfügt über ein Filtersystem der Staubklasse M, eine integrierte mechanische Filterabrüttlung und einen 170 Liter großen Sammelbehälter. Dieser kann dank des Absetzfahrgestells mühelos und ergonomisch ohne Abnahme des Antriebskopfs geleert werden. Dabei gewährleistet ein PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch am Entstauber eine staubarme Entleerung und sichere Entsorgung des Saugguts.

Ausgestattet mit einem langlebigen Patronenfilter Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Sehr effektive Filterabreinigung dank Verstärkungsgittern in den Filtertaschen. Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung. Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube. Staubarmes Entleerungssystem für gesundheitsgefährdende Stoffe Staubarme Entleerung durch PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus. Sichere Entsorgung des Staubs in einem PE-Sack.