Inno Foam Set mit RM-Injektor | Kärcher

Artikelnummer : 2.112-000.0

HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc., RM-HD-Injektor mit präzisem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.