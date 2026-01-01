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    Intensiv-Schmutzlöser CP 930 | Kärcher

    Orange Kärcher VehiclePro CP 930 detergent container with label showing a car being cleaned.

    Intensiv-Schmutzlöser CP 930

    Artikelnummer: 6.295-515.0

    Reinigungsaktives Vorsprühmittel, entfernt mühelos hartnäckigste Fett- und Ölverschmutzungen. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Insektenrückständen.