Intensiv-Schmutzlöser CP 930 | Kärcher

Produkt

Wirkungsvolles Vorsprühmittel zur Vorwäsche von PKW und Nutzfahrzeugen

Lässt Fett-, Öl-, Emissions- und Insektenschmutzungen aufquellen und löst diese zuverlässig an

Das Reinigungsergebnis der folgenden Reinigungsschritte wird dadurch deutlich verbessert

Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen

Schnell wirksam

Materialschonend

Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)

Tenside nach OECD biologisch abbaubar