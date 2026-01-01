Intensiv-Schmutzlöser CP 930 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-515.0Reinigungsaktives Vorsprühmittel, entfernt mühelos hartnäckigste Fett- und Ölverschmutzungen. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Insektenrückständen.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13
Gewicht (kg)
20.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
250 x 230 x 410
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete