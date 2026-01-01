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    iSolar 400 Advanced (700-1000 l/h) | Kärcher

    Grey Kärcher rotating surface cleaner with circular brush and textured top, viewed from above.

    iSolar 400 Advanced (700-1000 l/h)

    Artikelnummer: 6.368-092.0

    Bürste iSolar 400 für 700-1000 l/h Wasserleistung. Die wasserbetriebene 400 mm breite Scheibenbürste reinigt kleine bis mittlere Photovoltaikanlagen. Ideal auch für aufgeständerte Anlagen.