iSolar 400 Advanced (700-1000 l/h) | Kärcher

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Artikelnummer: 6.368-092.0Bürste iSolar 400 für 700-1000 l/h Wasserleistung. Die wasserbetriebene 400 mm breite Scheibenbürste reinigt kleine bis mittlere Photovoltaikanlagen. Ideal auch für aufgeständerte Anlagen.
Fördermenge (l/h)
700 1000
Zulauftemperatur (°C)
max. 40
Anschlussgewinde
M 18
Durchmesser (mm)
400
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.6
Anwendungsgebiete