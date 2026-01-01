iSolar 400 Advanced (700-1000 l/h) | Kärcher

Die wasserbetriebene Scheibenbürste iSolar 400 ist für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von 700 bis 1000 l/h ausgelegt. Die Bürste bietet eine Arbeitsbreite von 400 mm und eignet sich insbesondere zur Reinigung von kleineren bis mittelgroßen Photovoltaikanlagen. Aufgrund des geringen Gewichts und der einfachen Handhabung können auch aufgeständerte Anlagen komfortabel gereinigt werden.