iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h) | Kärcher

Ausgelegt für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von 1100 bis 1300 l/h. iSolar 800 bietet eine großzügige Arbeitsbreite von 800 mm. Ausgestattet ist der wasserbetriebene Bürstenkopf mit zwei gegenläufig rotierenden Scheibenbürsten. Dadurch werden Querkräfte ausgeglichen und die Arbeit geht leichter von der Hand. Das flexible Winkelgelenk am Anschluss des Bürstenkopfes erleichtert die Arbeit zusätzlich und garantiert außerdem, dass die Borsten immer satt auf der Oberfläche aufliegen. So lassen sich Photovoltaikanlagen absolut perfekt reinigen und durchgängig gleichmäßige Ergebnisse erzielen. Selbst sehr große Anlagen wie man sie häufig zum Beispiel auf Stalldächern findet, lassen sich dank der hohen Flächenleistung im Handumdrehen reinigen.