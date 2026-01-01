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    iSolar 800 Advanced (700-1000 l/h) | Kärcher

    Two grey Kärcher surface cleaners with circular brushes connected by a metal joint on a white background.

    iSolar 800 Advanced (700-1000 l/h)

    Artikelnummer: 6.368-094.0

    Wasserbetriebener 800 mm breiter Bürstenkopf iSolar 800 für 700-1000 l/h Wasserleistung. Mit 2 gegenläufigen Scheibenbürsten und flexiblem Winkelgelenk. Für Photovoltaik-Anlagen.
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