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    Industriesauger IVM 40/12-1 M Z22 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel body, control panel, and wheels for mobility.

    Industriesauger

    IVM 40/12-1 M Z22

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 9.990-265.0

    • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
    • Verschleißarme EC-Turbine
    • Hygienischer Edelstahlbehälter, Filterklasse M, 4 Zubehörhalter
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