Industriesauger IVM 40/12-1 M Z22 Set | Kärcher

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Industriesauger
Artikelnummer: 9.990-994.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s / m³/h)
49.4 / 178
Vakuum (mbar / kPa)
239 / 23.9
Behälterinhalt (l)
40
Behältermaterial
Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW)
1.2
Aufnahmetyp
Elektrisch
Schalldruckpegel (dB(A))
73
Kabellänge (m)
10
Staubklasse Hauptfilter
M
Filterfläche Hauptfilter (m²)
1.6
Gewicht ohne Zubehör (kg)
52.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
53.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
645 x 655 x 1140
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete