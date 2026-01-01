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    Industriesauger IVM 40/24-2 H | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel body, mounted on wheels, featuring multiple hose attachments and control gauges.

    Industriesauger

    IVM 40/24-2 H

    Artikelnummer: 9.989-908.0