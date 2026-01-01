Industriesauger IVM 40/24-2 M ACD Lp Set | Kärcher

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Industriesauger
Artikelnummer: 9.990-993.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s / m³/h)
100 / 360
Vakuum (mbar / kPa)
225 / 22.5
Behälterinhalt (l)
40
Behältermaterial
Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW)
2.3
Aufnahmetyp
Elektrisch
Schalldruckpegel (dB(A))
77
Kabellänge (m)
10
Staubklasse Hauptfilter
M
Filterfläche Hauptfilter (m²)
1.5
Gewicht ohne Zubehör (kg)
47
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
49.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
680 x 655 x 1435
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete