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    Industriesauger IVM 40/24-2 M ACD Lp Set | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with attachments, including hoses and nozzles, on a wheeled base with a pink collection bag.

    Industriesauger

    IVM 40/24-2 M ACD Lp Set

    Artikelnummer: 9.990-993.0

    • ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
    • Longopac® Entsorgungssystem für staubfreie Entsorgung
    • Mitgeliefertes Zubehör (Reduzierung, Schlauch, Handgriff, Düse)
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