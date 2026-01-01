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    Industriesauger IVM 40/24-2 M ACD Set | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with hose, nozzle, and attachments on a white background.

    Industriesauger

    IVM 40/24-2 M ACD Set

    Artikelnummer: 9.990-992.0

    • ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
    • Edelstahlbehälter, Pull and Clean-Filterabreinigung, 4 Zubehörhalter
    • Mitgeliefertes Zubehör (Reduzierung, Schlauch, Handgriff, Düse)
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