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    Industriesauger IVM 40/24-2 M Lp | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical design, mounted on a wheeled frame with a transparent collection bag.

    Industriesauger

    IVM 40/24-2 M Lp

    Artikelnummer: 9.989-909.0

    • Longopac® Entsorgungssystem für staubfreie Entsorgung
    • Hohe Mobilität, 40-l-Behälter, Filterklasse M, 2,4-kW-Antrieb
    • Edelstahlbehälter, Pull and Clean-Filterabreinigung, 4 Zubehörhalter
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