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    Industriesauger IVM 60/30 M Z22 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel body, control panel, and wheels for mobility.

    Industriesauger

    IVM 60/30 M Z22

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.573-521.0

    • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
    • 60-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb
    • Verschleißfreier Seitenkanalverdichter, benutzerfreundliche Absetzmechanik
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