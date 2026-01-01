Industriesauger IVM 60/36-3 H ACD | Kärcher

Zuverlässiger und langlebiger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 H ACD der Staubklasse H zum praktisch universellen Saugen jeder Art von brennbaren Feststoffen außerhalb einer ATEX-Zone. Der leistungsstarke Sauger arbeitet mit 3 einzeln steuerbaren Motoren im Einphasenbetrieb, der große 60-Liter-Sammelbehälter erlaubt auch die Aufnahme größerer Mengen. Neben dem H-Filter verfügt das Gerät über einen großen PTFE-Sternfilter der Staubklasse M und das innovative Pull and Clean-Filterabreinigungssystem zur unterbrechungsfreien Abreinigung im laufenden Betrieb. Hochwertige Komponenten wie Sammel- und Filterbehälter aus säureresistentem Edelstahl oder das sehr robuste Fahrgestell aus Stahl sorgen für eine lange Lebensdauer, große Räder für einen einfachen und komfortablen Transport zum gewünschten Einsatzort.

ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Entspricht der Norm IEC 60335-2-69. Staubklasse H Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse H zertifiziertes Gesamtgerät. Zur sicheren Aufnahme gesundheitsgefährdender und brennbarer Feststoffe. Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb. Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr. Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattet Drei leistungsstarke Gebläse für eine kraftvolle Reinigungsleistung. Einzeln steuerbare Motoren ermöglichen eine bedarfsgerechte Saugleistung. Mit großem Sternfilter und zusätzlichem Patronenfilter ausgestattet Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H. Höchste Sicherheit durch 2-stufiges Filtersystem und optimalen Abscheidegrad.