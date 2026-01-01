Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Industriesauger IVM 60/36-3 H ACD | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a silver cylindrical body, black top, and wheels for mobility.

    Industriesauger

    IVM 60/36-3 H ACD

    Artikelnummer: 9.990-524.0

    • ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
    • Hohe Mobilität, 60-l-Behälter, Filterklasse H, 3,6-kW-Antrieb
    • Hygienischer Edelstahlhälter, manuelle Filterabreinigung
    Angebot anfordern