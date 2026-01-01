Industriesauger IVM 60/36-3 H ACD | Kärcher

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Industriesauger
Artikelnummer: 9.990-524.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s / m³/h)
117 / 420
Vakuum (mbar / kPa)
201 / 20.1
Behälterinhalt (l)
60
Behältermaterial
Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW)
3.6
Aufnahmetyp
Elektrisch
Schalldruckpegel (dB(A))
bis zu 79
Kabellänge (m)
7.5
Staubklasse Hauptfilter
M
Filterfläche Hauptfilter (m²)
2
Staubklasse Sekundärfilter
H
Filterfläche Sekundärfilter (m²)
3.5
Gewicht ohne Zubehör (kg)
70.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
71.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1020 x 680 x 1670
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete