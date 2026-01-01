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    Industriesauger IVM 60/36-3 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical body, mounted on a wheeled frame for mobility.

    Industriesauger

    IVM 60/36-3

    Artikelnummer: 1.573-320.0

    • Hohe Leistung mit 3 Turbinen und 3,6 kW
    • 60-l-Behälter, Filterklasse M
    • Hygienischer Edelstahlbehälter, Kabelhalter
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