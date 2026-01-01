Industriesauger IVM 60/36-3 | Kärcher

Langlebig, robust, mobil: unser 3-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 3 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig per Transmission abgereinigt werden. Die Filterabreinigung verlängert dessen Standzeit und reduziert so den Wartungsaufwand. Körper und Sammelbehälter des Geräts bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Gehäuse aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.

Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattet Drei leistungsstarke Gebläse für eine kraftvolle Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf. Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb. Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr. Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet.