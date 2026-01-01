Industriesauger IVR 100/24-2 Ef | Kärcher

Die sichere Filtertechnik der Staubklasse M sowie 2 leistungsstarke Bypassturbinen mit 2,4 kW Aufnahmeleistung des Industriestaubsaugers IVR 100/24-2 Ef ermöglichen das Saugen feiner und gesundheitsgefährdender (AGW ≥ 0,1 mg/m³) Späne und Stäube in großen Mengen. Mit langlebigem und waschbarem Taschenfilter sowie manueller Filterabreinigung für konstant hohe Saugleistung ausgestattetes, mobiles und mit Wechselstrom betriebenes Gerät, das dank robuster und servicefreundlicher Bauweise exakt auf die Anforderungen der Industrie ausgelegt ist. Der 100 Liter große Sammelbehälter ist per Hubstapler oder Kran – jeweils ohne Abnahme des Antriebskopfs – zu entleeren. Bei Bedarf ist auch eine Austragung in einen kundenspezifischen Austragungsort, wie Unterflurförderer oder Container, realisierbar.

Komfortable, manuelle Entleerklappe Zur einfachen Entleerung, beispielsweise in Unterflurförderer oder Container. Komfortable und zeitsparende Entleerung des Saugguts, auch bei großen Mengen. Kranösen erlauben sicheres Greifen und Entleeren mittels eines Krans. Besonders robust, besonders flexibel Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. Mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung. Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft. Komfortable, manuelle Filterabreinigung Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand. Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet. Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.