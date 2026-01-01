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    Industriesauger IVR 100/24-2 Ef | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with grey cylindrical body, black hose, and red lever, mounted on a wheeled frame.

    Industriesauger

    IVR 100/24-2 Ef

    Artikelnummer: 9.989-407.0

    • Komfortable, manuelle Entleerklappe
    • Robuste Bauweise, 100-l-Behälter, Filterklasse M
    • 4 Zubehörhalter
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