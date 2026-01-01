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    Industriesauger IVR 100/24-2 Sc M ACD | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical body, mounted on a wheeled base for mobility.

    Industriesauger

    IVR 100/24-2 Sc M ACD

    Artikelnummer: 9.990-645.0

    • ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
    • Robuste Bauweise, leise, 100-l-Behälter, Filterklasse M, 2,4 kW-Antrieb
    • Manuelle Filterabreinigung des Taschenfilters, 4 Zubehörhalter
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