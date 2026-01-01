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    Industriesauger IVR 100/30 Ef | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner on a wheeled stand, featuring a cylindrical body and multiple hoses.

    Industriesauger

    IVR 100/30 Ef

    Artikelnummer: 9.989-406.0

    • Komfortable, manuelle Entleerklappe
    • Robuste Bauweise, sehr leise, 100-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb
    • Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
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