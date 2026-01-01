Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Industriesauger IVR 100/30 Sc M ACD | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical grey body, mounted on a wheeled base.

    Industriesauger

    IVR 100/30 Sc M ACD

    Artikelnummer: 9.990-647.0

    • ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
    • Robuste Bauweise, sehr leise, 100-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb
    • Verschleißfreier Seitenkanalverdichter, benutzerfreundliche Absetzmechanik
    Angebot anfordern