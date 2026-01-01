Industriesauger IVR 100/30 Sc M ACD | Kärcher

Robuster und sowohl mobil als auch stationär in nicht explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbarer Industriestaubsauger IVR 100/30 Sc M ACD für harte Einsätze im Dreischichtbetrieb. Der drehstrombetriebene Sauger mit Filtertechnik der Staubklasse M eignet sich zum Saugen großer Mengen feiner, brennbarer und gesundheitsgefährdender (AGW ≥ 0,1 mg/m³) Späne und Stäube. Geräuscharm im Betrieb, dank manueller Filterabreinigung des waschbaren und langlebigen Taschenfilters mit konstant hoher Saugleistung und der servicefreundlichen Bauweise, erfüllt der Sauger weitere wichtige Anforderungen der Industrie. Ein ergonomisches Absetzfahrgestell sowie ein PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch gewährleisten eine komfortable, sichere und staubarme Entleerung des 100 Liter großen Rollsammelbehälters. Für einen geräuscharmen Betrieb bei hoher Saugleistung sorgen der direkt angetriebene, verschleißarme Motor mit 3 kW Aufnahmeleistung sowie ein leistungsstarker und energieeffizienter Seitenkanalverdichter (IE2) mit optimierter Laufradgeometrie für hohe Unterdrücke.

ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Entspricht der Norm IEC 60335-2-69. Besonders robust, besonders flexibel Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. Mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung. Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Verschleißfreier Seitenkanalverdichter Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet. Komfortable, manuelle Filterabreinigung Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand. Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet. Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.