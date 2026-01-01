Industriesauger IVR 100/40-Pp Sc | Kärcher

Der mit mehrstufigem Druckluftantrieb ausgestattete Industriestaubsauger IVR 100/40-Pp Sc erzeugt einen enorm hohen Unterdruck. So können Stäube und sogar pastöse Stoffe auch über größere Strecken befördert werden. Der Pneumatiksauger ist mit einem leistungsfähigen Taschenfilter ausgerüstet, der auch Feinstaub zuverlässig filtert. Der Taschenfilter ist in 1,75-m²-Ausführung erhältlich. PE-Sack und Druckausgleichsschlauch erlauben eine äußerst staubarme Entleerung. Der 100-Liter-Sammelbehälter bietet eine komfortable Absetzmechanik, die auch eine leichte Wiederaufnahme sicherstellt.

Staubarmes Entleerungssystem mit PE-Sack Staubarme Entleerung dank Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch. Einfache und sichere Staubentsorgung dank PE-Sack. Einfache Filterabreinigung durch manuellen Rüttelmechanismus Regelmäßige Betätigung des Rüttelhebels für eine konstant hohe Saugleistung. Geräuscharmer Betrieb Geräuscharmer Betrieb durch schallgedämmte Antriebseinheit.