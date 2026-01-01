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    Industriesauger IVR 100/40 Sc H ACD | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a tall cylindrical design, mounted on a wheeled base for mobility.

    Industriesauger

    IVR 100/40 Sc H ACD

    Artikelnummer: 9.990-650.0