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    Industriesauger IVR 100/60 Ef | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical body, mounted on a wheeled frame, featuring a hose and control panel.

    Industriesauger

    IVR 100/60 Ef

    Artikelnummer: 9.989-405.0

    • Komfortable, manuelle Entleerklappe
    • Robuste Bauweise, sehr leise, 100-l-Behälter, Filterklasse L, 6-kW-Antrieb
    • Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
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