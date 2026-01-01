Industriesauger IVR 100/75-Pp Ef | Kärcher

Der Industriesauger IVR 100/75-Pp Ef ist ein mit einem Taschenfilter ausgestatteter Grauguss- und Sandsauger. Das Gerät ist mit einer von Hand zu betätigenden Entleerklappe zum einfachen Entleeren schwerer Medien in Unterflurförderer oder Mulden ausgestattet. Der Antrieb muss dabei nicht abgenommen werden. Ferner ist das Fahrgestell mit dem Stapler aufnehmbar und krantransportfähig. Der IVR 100/75-Pp Ef wurde speziell für die Aufnahme von schweren Medien wie Sand, Grauguss oder Strahlkies entwickelt und kommt zum Beispiel in Gießereien zum Einsatz.

Komfortable und zeitsparende Möglichkeit zur Entleerung mittels Kran Kranösen erlauben sicheres Greifen und Entleeren mittels Kran. Einfache Filterabreinigung durch manuellen Rüttelmechanismus Regelmäßige Betätigung des Rüttelhebels sorgt für eine konstante Saugleistung. Konkurrenzlos effektive, manuelle Filterabreinigung durch Verstärkungsgitter in jeder Filtertasche. Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube. Geräuscharmer Betrieb Geräuscharmer Betrieb dank schallgedämmter Antriebseinheit.