Industriesauger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set | Kärcher

Extra niedrig und kompakt gebautes Einstiegs-Industriesauger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set mit Filtertechnik der Staubklasse M, die für das sichere Saugen kleiner Mengen feiner Späne sowie brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ≥ 0,1 mg/m³) sorgt. Die robuste Bauart und die geringe Grundfläche des Saugers sorgen für eine hohe Lebensdauer im harten industriellen Tagesgeschäft. Mit 2 leistungsstarken Bypassmotoren ist das Gerät wie gemacht für die Unterhaltsreinigung in Werkstätten oder Fertigungshallen. Ein innenliegend verstärkter Taschenfilter mit großer Filterfläche (1,4 m²) und effektiver Filterabreinigung sowie zyklonartigem Vorabscheidesystem sorgt für eine sichere Aufnahme feiner Stäube. Der Sammelbehälter aus Edelstahl ist dank praktischer und leicht bedienbarer Absetzmechanik mit dem Sauger verbunden. Die intelligente Schalldämmung verbindet ein angenehmes Arbeitsgeräusch mit starker Performance. Dank hochwertiger Rollen und geringen Abmessungen besticht das IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set durch hervorragende Mobilität und maximale Einsatzflexibilität.

ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Entspricht der Norm IEC 60335-2-69. Besonders robust, besonders flexibel Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme. Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft. Komfortable, manuelle Filterabreinigung Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand. Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.