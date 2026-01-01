Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Industriesauger IVR 40/30 Sc M ACD | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with grey cylindrical body, mounted on wheels, featuring hoses and control panel.

    Industriesauger

    IVR 40/30 Sc M ACD

    Artikelnummer: 9.990-888.0

    • ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
    • Robuste Bauweise, sehr leise, 40-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb
    • Manuelle Filterabreinigung des Taschenfilters, 4 Zubehörhalter
    Angebot anfordern