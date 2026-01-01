Industriesauger IVR 40/30 Sc M ACD | Kärcher

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Industriesauger
Artikelnummer: 9.990-888.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s / m³/h)
88 / 315
Vakuum (mbar / kPa)
260 / 26
Behälterinhalt (l)
40
Behältermaterial
Metall
Nennleistungsaufnahme (kW)
3
Aufnahmetyp
Elektrisch
Schalldruckpegel (dB(A))
62
Kabellänge (m)
7.5
Staubklasse Hauptfilter
M
Filterfläche Hauptfilter (m²)
1.75
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
123
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
123.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
855 x 715 x 1530
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete