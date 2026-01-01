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    Industriesauger IVR 60/30 Sc H ACD | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical metal body, mounted on a wheeled base.

    Industriesauger

    IVR 60/30 Sc H ACD

    Artikelnummer: 9.990-644.0