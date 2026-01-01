Industriesauger IVR 60/30 Sc M ACD | Kärcher

Sowohl mobil als auch stationär in nicht explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbarer Industriestaubsauger IVR 60/30 Sc M ACD mit Filtertechnik der Staubklasse M, die für das sichere Saugen kleiner Mengen feiner Späne sowie brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ≥ 0,1 mg/m³) sorgt. Bei einer Aufnahmeleistung von 3 kW ist das Gerät mit dem wartungsarmen Drehstrommotor und dem leistungsstarken, energieeffizienten Seitenkanalverdichter (IE2) für den 3-schichtigen Dauerbetrieb geeignet. Ein ergonomisches Absetzfahrgestell ermöglicht eine komfortable Entleerung des 60 Liter großen Sammelbehälters, ohne dass dabei der Antriebskopf abgenommen werden muss. Das staubarme Entleerungssystem wird ergänzt durch einen PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch, der auch eine sichere Entsorgung garantiert. Dank des langlebigen, waschbaren Taschenfilters und der einfachen, manuellen Filterabreinigung per Rüttelhebel ist eine konstante Saugleistung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Die schallgedämmte Antriebseinheit ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb.

ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Entspricht der Norm IEC 60335-2-69. Besonders robust, besonders flexibel Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme. Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Verschleißfreier Seitenkanalverdichter Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen kleiner Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet. Komfortable, manuelle Filterabreinigung Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand. Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet. Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.