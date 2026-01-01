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    Industriesauger IVR 60/30 Sc M ACD | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical metal body, mounted on a wheeled base, featuring control knobs and hoses.

    Industriesauger

    IVR 60/30 Sc M ACD

    Artikelnummer: 9.990-643.0

    • ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
    • Robuste Bauweise, sehr leise, 60-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb
    • Manuelle Filterabreinigung des Taschenfilters, 4 Zubehörhalter
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