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    Industriesauger IVR-B 30/15 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum system with a stainless steel container and motor unit on a sturdy base.

    Industriesauger

    IVR-B 30/15

    Artikelnummer: 9.989-416.0

    • Kompakte Abmessungen
    • Freistehender Edelstahlsammelbehälter
    • Verschleißfreier Seitenkanalverdichter mit 1,5 kW
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