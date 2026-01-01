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    Industriesauger IVR-B 50/30 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical stainless steel body and large motor on a grey base.

    Industriesauger

    IVR-B 50/30

    Artikelnummer: 9.989-415.0