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    Industriesauger IVR-L 100/30 Sc | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical grey body, mounted on a wheeled base for mobility.

    Industriesauger

    IVR-L 100/30 Sc

    Artikelnummer: 9.986-064.0

    • Benutzerfreundliche Absetzmechanik
    • Robuste Bauweise, sehr leise, 100-l-Behälter, Filterklasse L, 3-kW-Antrieb
    • Überfüllsicherung und Füllstandsanzeige
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