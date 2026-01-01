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    Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc Me | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with stainless steel body, grey top, hose attachment, and red wheels on a sturdy base.

    Industriesauger

    IVR-L 120/24-2 Tc Me

    Artikelnummer: 9.987-889.0

    • 360°-Arbeitsradius, ergonomisches Kippfahrgestell
    • Kunststoff anteilig aus Rezyklat
    • Hygienischer Edelstahlbehälter, Überfüllsicherung und Füllstandsanzeige
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