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    Industriesauger IVR-L 200/24-2 Tc Dp | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner on a wheeled frame, featuring two large cylindrical tanks connected by hoses.

    Industriesauger

    IVR-L 200/24-2 Tc Dp

    Artikelnummer: 9.989-404.0

    • 360°-Arbeitsradius, ergonomisches Kippfahrgestell
    • Autonome Fasspumpe
    • Überfüllsicherung und Füllstandsanzeige, 2 Zubehörhalter
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