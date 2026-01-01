Industriesauger IVR-L 65/12-1 Tc | Kärcher

Der Kärcher Industriesauger IVR-L 65/12-1 Tc eignet sich zum Aufsaugen und Trennen von Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne). Die aufgesaugten Späne können in einem Spänekorb gesammelt werden, während die Flüssigkeit mittels Entleerungsschlauch in den Kreislauf zurückgeführt wird. Wahlweise kann die Entleerung auch per Kippfahrgestell durchgeführt werden. Der aktuelle Füllstand ist jederzeit über den Entleerschlauch ersichtlich. Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf. Verschmutzungen rund um den Sauger lassen sich somit bequem und ohne Schlauchwirrwarr aufsaugen. Die integrierte mechanische Schwimmersteuerung schützt die Turbinen des Saugers vor Nässe. Mit 1,2 kW ist der IVR-L 65/12-1 Tc ein Einstiegsgerät in Sachen Flüssigkeits- und/oder Spänesaugen. Der Antriebskopf besteht zum Teil aus recyceltem Material.

Ergonomisches Kippfahrgestell Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung. Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus. Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig. Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen. Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich. Ausgestattet mit einem leisen Gebläsemotor Sehr kompaktes und wendiges Gerät mit Gebläsemotor. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft. Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.