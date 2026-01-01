Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set | Kärcher

Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren für eine kraftvolle Saugleistung bei gleichzeitig geringem Betriebsgeräusch überzeugt das Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set beim Saugen und Trennen von kleinen Mengen Flüssigkeiten und Feststoffen, wie Ölen, Kühlemulsionen oder groben, abrasiven Spänen. Damit ist der IVR-L 65/24-2 vielseitig einsetzbar, eignet sich jedoch insbesondere für Einsätze in der Metallindustrie. Die kompakte, platzsparende Bauweise und das robuste Fahrgestell ermöglichen darüber hinaus einen mühelosen Transport an unterschiedliche Einsatzorte. Serienmäßig im Lieferumfang enthalten sind eine Standarddüse, ein 3 Meter langer PU-Schlauch, ein Handgriff in DN 50 sowie ein 20-Liter-Siebkorb aus hochwertigem Edelstahl (V2A). Der Antriebskopf besteht zum Teil aus recyceltem Material.

Ausgestattet mit einem Siebkorb Ermöglicht die einfache Entsorgung der gesaugten Feststoffe. Erlaubt die Rückgewinnung gesaugter Flüssigkeiten. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft. Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen. Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.