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    Industriesauger IVR-L 65/24-2 Tc | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with grey cylindrical body, black handle, and wheels on a metal frame.

    Industriesauger

    IVR-L 65/24-2 Tc

    Artikelnummer: 9.990-902.0

    • 360°-Arbeitsradius, ergonomisches Kippfahrgestell
    • Kunststoff anteilig aus Rezyklat
    • Überfüllsicherung und Füllstandsanzeige, 4 Zubehörhalter
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