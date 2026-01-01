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    Industriesauger IVS 100/55 M | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical metal body, grey housing, and wheels for mobility.

    Industriesauger

    IVS 100/55 M

    Artikelnummer: 1.573-722.0

    • Hygienischer Edelstahlbehälter
    • 100-l-Behälter, Filterklasse M, 5,5-kW-Antrieb
    • Verschleißfreier Seitenkanalverdichter, benutzerfreundliche Absetzmechanik
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