Industriesauger IVS 100/55 M | Kärcher

Sowohl für den mobilen als auch den stationären Dauereinsatz geeignet ist unser Superklasse-Industriesauger IVS 100/55 M zum sicheren Saugen von sehr großen Mengen feiner, gesundheitsgefährdender Stäube. Zertifiziert für Staubklasse M und wirtschaftlich im Betrieb (IE2) überzeugt der Sauger auch mit seinem starken Drehstrommotor und dem leistungsfähigen 5,5-kW-Seitenkanalverdichter. Dank des integrierten Sanftanlaufs ist sogar der Betrieb an jeder herkömmlichen, 16-Ampere-Industriesteckdose problemlos möglich. Für maximale Mobilität sorgen dabei auch die vielfältigen Aufbewahrungsmöglichkeiten zur Unterbringung von Zubehören. Der große, 16-faltige Sternfilter ist platzsparend untergebracht und wird mittels horizontaler Filterabrüttlung zuverlässig gereinigt. Ein Getriebe gewährleistet dabei stets ein optimales Reinigungsergebnis – unabhängig vom Kraftaufwand und damit sehr komfortabel für den Anwender. Ebenso erleichtert der Absetzmechanismus des 100-Liter-Edelstahlbehälters dem Anwender dessen Entleerung. Auch die optionale Fernbedienung zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts aus bis zu 30 Meter Entfernung zeigt die Bedienerfreundlichkeit des IVS 100/55 M.

Staubklasse M Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät. Verschleißfreier Seitenkanalverdichter Mit 5,5 kW Aufnahme und Sanftanlauf für große Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen. Manuelle IVS-Filterabreinigung Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand. Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter Dank spezieller Beschichtung auch für ölige und klebrige Stäube geeignet. Auch für große Mengen Staub geeignet.