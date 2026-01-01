Kanisterhahn, 5l, 10l | Kärcher

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Artikelnummer: 6.394-819.0Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
85 x 48 x 40