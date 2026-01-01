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    Kanisterhahn, 5l, 10l | Kärcher

    Red plastic cap with a translucent spout and lever, designed for sealing containers.

    Kanisterhahn, 5l, 10l

    Artikelnummer: 6.394-819.0

    Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.