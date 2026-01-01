Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Scheuersaugmaschine KIRA B 50 | Kärcher

    Kärcher robotic floor scrubber in grey, featuring a brush attachment and control panel on top.

    Scheuersaugmaschine

    KIRA B 50

    Artikelnummer: 1.533-002.0