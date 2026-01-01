Scheuersaugmaschine KIRA BD 200 | Kärcher

Die KIRA BD 200 ist eine intelligente, vollautonome Scheuersaugmaschine mit bewährter Scheibenbürstentechnik – ideal für glatte, empfindliche und glänzende Oberflächen. Dank großer Arbeitsbreite, hoher Fahrgeschwindigkeit und langlebiger Bürsten erreicht sie eine hohe Flächenleistung bei besonders leisem Betrieb. Unterschiedliche Pads und Bürsten sowie der Einsatz von Diamantpads zur Glanzerhaltung oder -erzeugung machen sie vielseitig einsetzbar. Ein leistungsstarkes Multisensorsystem mit 360°-Rundumsicht sorgt für zuverlässige Navigation und erkennt selbst Überhänge und Glasflächen. Für maximale Autonomie kann die separat erhältliche Dockingstation genutzt werden – sie übernimmt Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung und Batterieladung automatisch. Reinigungsaufgaben lassen sich über die Kalenderfunktion vorausschauend planen und flexibel anpassen. Die KIRA BD 200 kann vollständig autonom oder manuell als Aufsitzmaschine betrieben werden. Über den KIRA Equipmentmanager und die KIRA Robots App ist sie jederzeit vernetzt.

Dockingstation (optional) Ermöglicht vollautonomen Betrieb. Ressourcenaustausch (Frischwasser befüllen, Schmutzwasser ablassen, Tank spülen, Batterie laden) kann durch Roboter autonom durchgeführt werden. Optionales Zubehör, Roboter kann auch ohne Dockingstation betrieben werden. Hindernisumfahrung Erkennt unbekannte Hindernisse zuverlässig. Selbsttätige Planung von Ausweichrouten. Autonome Fahrmanöver bei Bedarf. Infrastrukturanbindung Die KIRA BD 200 lässt sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrieren. Rolltor- und VDA-5050-Anbindung ermöglichen eine effiziente und flexible Zusammenarbeit mit anderen Systemen und Geräten und bieten somit ein hohes Maß an Automatisierung und Prozessoptimierung. Optionales Zubehör, Roboter kann auch ohne Dockingstation betrieben werden. Bewährte Scheibenbürstentechnik Besonders reinigungsstark und gleichzeitig schonend auf glatten und empfindlichen Flächen. Geringer Bürstenverschleiß. Umfangreiche Auswahl an unterschiedlichen Bürsten und Pads, z. B. Einsatz von Diamantpads zur Glanzerhaltung/-erzeugung möglich. Verlässliche Navigation durch Multisensorsystem Leistungsstarke Sensorik und 360°-Rundumsicht. Zuverlässige Erkennung von Überhängen und Glas. Sensorische Überwachung der Seitenbereiche. Sicherheitszertifiziert Sichere und berührungslose Erkennung von Hindernissen, Abstürzen und Personen. Nach IEC 63327 sicherheitszertifiziert. Geeignet für den Betrieb bei Publikumsverkehr. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten Betrieb wahlweise autonom oder manuell. Ermöglicht manuelles Spot Cleaning. Erlaubt mehrere Nutzerprofile mit individuellen Berechtigungen. Konnektivität Direkter Zugriff auf KIRA Equipmentmanager und die KIRA Robots App. Versand von Benachrichtigungen und Statusmeldungen auf mobile Endgeräte. Umfasst Reinigungsberichte, Gerätestatus, Störungen und vieles mehr.