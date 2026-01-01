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    Scheuersaugmaschine KIRA BD 200 | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel, grey and black design, orange light on top.

    Scheuersaugmaschine

    KIRA BD 200

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.533-014.0

    • Vollautonome Scheuersaugmaschine mit einer Flächenleistung von max. 4860 m²/h
    • Arbeitsbreite 900 mm mit Scheibenbürsten und Schmutzabweiser
    • Recovery-Lippe, dockingfähig, kompatibel mit Rolltorsteuerung und VDA 5050