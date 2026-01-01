Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Scheuersaugmaschine KIRA BR 200 | Kärcher

    Kärcher ride-on scrubber dryer with steering wheel, grey body, black seat, and orange light on top.

    Scheuersaugmaschine

    KIRA BR 200

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.533-013.0

    • Vollautonome Scheuersaugmaschine mit einer Flächenleistung von max. 4590 m²/h
    • Arbeitsbreite 850 mm mit Walzenbürsten, Vorkehrfunktion, Seitenbesen
    • Recovery-Lippe, dockingfähig, kompatibel mit Rolltorsteuerung und VDA 5050