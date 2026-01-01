Scheuersaugmaschine KIRA BR 200 | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.533-013.0
Antriebsart
Batterie
Nennleistungsaufnahme (W)
2250
Leistung Traktionsmotor (W)
1300
Leistung Turbine (W)
552
Leistung Bürstenmotor (W)
1500
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
850
Bürstenanpressdruck (g/cm²)
215
Bürstendrehzahl (U/min)
380 - 950
Arbeitsbreite Saugen (mm)
1100
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
200 / 220
Reinigungsmitteltank (l)
10
Kehrladenvolumen (l)
9
Theoretische Flächenleistung, autonom (m²/h)
max. 4590
Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
7143
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
100 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Anzahl der Batterien
4
Batterietyp
Li-Ion
Batteriespannung/-kapazität (V / Ah)
24 / 360
Batterielaufzeit (h)
4.5
Batterieladezeit (h)
5.3
Geschwindigkeit autonom (km/h)
max. 5.4
Schalldruckpegel (dB(A))
64.5
Gangwendebreite autonom (m)
2.8
Steigfähigkeit (%)
6
Durchfahrtsbreite autonom (mm)
1350
Software Updates verfügbar bis
2033-01-01
Gewicht ohne Zubehör (kg)
630
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
630
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
632.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1944 x 1138 x 1471
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete