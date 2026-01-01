Scheuersaugmaschine KIRA BR 200 | Kärcher

Die KIRA BR 200 vereint intelligente Technik mit hoher Flächenleistung. Dank großer Arbeitsbreite und hoher Fahrgeschwindigkeit reinigt sie effizient und gründlich – auch strukturierte und unebene Böden. Vorkehren und Schrubben erfolgen durch die Walzenbürstentechnik zeitsparend in einem Schritt. Ein Seitenbesen sorgt für randnahe Sauberkeit. Das leistungsstarke Multisensorsystem mit 360°-Rundumsicht erkennt zuverlässig Hindernisse, Überhänge und Glasflächen und sorgt dadurch für eine sichere Navigation. Die separat erhältliche Dockingstation ermöglicht maximale Autonomie durch automatische Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung und Batterieladung. Mit der Kalenderfunktion können Reinigungsaufgaben im Voraus geplant und flexibel angepasst werden. Die KIRA BR 200 ist voll autonom einsetzbar, lässt sich bei Bedarf aber auch manuell als Aufsitzmaschine steuern. Über den KIRA Equipmentmanager und die KIRA Robots App ist sie jederzeit vernetzt und einfach in bestehende Abläufe integrierbar.

Dockingstation (optional) Ermöglicht vollautonomen Betrieb. Ressourcenaustausch (Frischwasser befüllen, Schmutzwasser ablassen, Tank spülen, Batterie laden) kann durch Roboter autonom durchgeführt werden. Optionales Zubehör, Roboter kann auch ohne Dockingstation betrieben werden. Hindernisumfahrung Erkennt unbekannte Hindernisse zuverlässig. Selbsttätige Planung von Ausweichrouten. Autonome Fahrmanöver bei Bedarf. Infrastrukturanbindung Die KIRA BR 200 lässt sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrieren. Rolltor- und VDA-5050-Anbindung ermöglichen eine effiziente und flexible Zusammenarbeit mit anderen Systemen und Geräten und bieten somit ein hohes Maß an Automatisierung und Prozessoptimierung. Einfache Bedienung Übersichtliche, sichere Steuerung aller Gerätefunktionen über Touchdisplay. Schritt-für-Schritt-Benutzerführung zur einfachen, intuitiven Bedienung. Einfaches Einrichten und Nutzen des Roboters ohne Expertenwissen. Walzenbürstentechnik Durch hohen Anpressdruck der selbstreinigenden Walzen ideal für stark verschmutzte Flächen. Geringer Wasserverbrauch. Vorkehren und Schrubben in einem Arbeitsschritt. Integrierter Seitenbesen Ermöglicht eine gründliche, randnahe Reinigung. Transportiert den Schmutz direkt in die Reinigungsbahn. Reduziert manuelle Nacharbeit auf ein Minimum. Verlässliche Navigation durch Multisensorsystem Leistungsstarke Sensorik und 360°-Rundumsicht. Zuverlässige Erkennung von Überhängen und Glas. Sensorische Überwachung der Seitenbereiche. Sicherheitszertifiziert Sichere und berührungslose Erkennung von Hindernissen, Abstürzen und Personen. Nach IEC 63327 sicherheitszertifiziert. Geeignet für den Betrieb bei Publikumsverkehr. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten Betrieb wahlweise autonom oder manuell. Ermöglicht manuelles Spot Cleaning. Erlaubt mehrere Nutzerprofile mit individuellen Berechtigungen. Konnektivität Direkter Zugriff auf KIRA Equipmentmanager und die KIRA Robots App. Versand von Benachrichtigungen und Statusmeldungen auf mobile Endgeräte. Umfasst Reinigungsberichte, Gerätestatus, Störungen und vieles mehr.