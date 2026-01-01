Scheuersaugmaschine KIRA BR 50 | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.533-003.0
Antriebsart
Batterie
Nennleistungsaufnahme (W)
1600
Leistung Traktionsmotor (W)
560
Leistung Turbine (W)
630
Leistung Bürstenmotor (W)
600
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
550
Bürstenanpressdruck (g/cm²)
80
Bürstendrehzahl (U/min)
1200
Arbeitsbreite Saugen (mm)
750
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
55 / 55
Reinigungsmitteltank (l)
5
Kehrladenvolumen (l)
2
Theoretische Flächenleistung, autonom (m²/h)
max. 2365
Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
1830
Spannung (V)
24
Anzahl der Batterien
2
Batterietyp
Li-Ion
Batteriespannung/-kapazität (V / Ah)
24 / 180
Batterielaufzeit (h)
4
Batterieladezeit (h)
5.8
Geschwindigkeit autonom (km/h)
max. 4.3
Schalldruckpegel (dB(A))
69
Gangwendebreite autonom (m)
1.5
Steigfähigkeit (%)
6
Durchfahrtsbreite autonom (m)
0.9
Software Updates verfügbar bis
2033-01-01
Leergewicht (kg)
228
Gewicht ohne Zubehör (kg)
230
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
243.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
254.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1100 x 750 x 1200
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete