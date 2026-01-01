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    Scheuersaugmaschine KIRA BR 50 | Kärcher

    Kärcher robotic floor scrubber in grey, featuring a brush attachment and control panel on top.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2024
    Reddot Design Award 2024

    Scheuersaugmaschine

    KIRA BR 50

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.533-003.0

    • Lithium-Eisenphoshat-Batterie
    • Integrierter Seitenbesen
    • Dockingfähig
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