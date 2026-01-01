Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Autonomer Sauger KIRA CV 50 | Kärcher

    Kärcher robotic vacuum cleaner with a sleek black design and blue LED ring, featuring side brushes for cleaning.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2025

    Autonomer Sauger

    KIRA CV 50

    Artikelnummer: 1.454-500.0

    • Saugroboter mit Wechselakkus mit einer Flächenleistung von max. 525 m²/h
    • Arbeitsbreite 350 mm, Einrichtung über KIRA Robots App
    • 4 × Seitenbesen, 1 × Bürstenwalze, 8 × Startmarkierungen, 1 × EPA-Filter
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