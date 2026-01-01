Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Kehrsaugmaschine KM 100/120 R Bp Pack 2SB | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with yellow brushes, grey body, and black seat, featuring a steering wheel and rear warning light.

    Kehrsaugmaschine

    KM 100/120 R Bp Pack 2SB

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.280-175.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 240-Ah-Nassbatterie, Ladegerät, Hochentleerung
    • 1270 mm Arbeitsbreite, 7620 m²/h Flächenleistung, 120 l Behältervolumen
    • 3,5 h Batterielaufzeit, Rundfilter, 2 Seitenbesen, Rundumkennleuchte
    Angebot anfordern