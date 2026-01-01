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    Kehrsaugmaschine KM 100/120 R Bp Pack 4SB | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with dual rotating brushes, grey body, and black seat, designed for efficient floor cleaning.

    Kehrsaugmaschine

    KM 100/120 R Bp Pack 4SB

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.280-173.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 240-Ah-Nassbatterie, Ladegerät, Hochentleerung
    • 2300 mm Arbeitsbreite, 13.800 m²/h Flächenleistung, 120 l Behältervolumen
    • 3,5 h Batterielaufzeit, Rundfilter, 4 Seitenbesen, Rundumkennleuchte
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