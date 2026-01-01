Kehrsaugmaschine KM 100/120 R Bp Pack 4SB | Kärcher

Die Aufsitzkehrmaschine KM 100/120 R Bp Pack 4 SB ist eine äußerst robuste mittelgroße Aufsitz-Kehrsaugmaschine für unterschiedliche Reinigungsaufgaben mit Hochentleerung in Außen- und Innenbereichen. Mithilfe der 4 Seitenbesen lässt sich die maximale Flächenleistung verdoppeln. Die großzügige Arbeitsbreite ermöglicht randnahes Kehren auch an Absturzkanten. Für Sicherheit sorgt hierbei der große seitliche Überstand der platzsparend einklappbaren Seitenbesen. Die pendelnd gelagerte Kehrwalze sorgt dabei für ein hervorragendes Kehrergebnis, auch bei maximaler Arbeitsgeschwindigkeit von 6 km/h. Der große Kehrgutbehälter lässt sich hydraulisch bis auf 1,50 Meter anheben, um den Schmutz bequem in den Behälter zu entleeren. Das bewährte Rundfiltersystem mit großer Filterfläche (6 m²) und automatischer Filterabreinigung ermöglicht ein konstant staubfreies Kehren und sorgt für zuverlässige Sauberkeit. Der Fahrersitz der Aufsitzkehrmaschine lässt sich ergonomisch einstellen, für eine gute Rundumsicht. Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen. Wartungsrelevante Teile wie Filter und Kehrwalze sind leicht zugänglich und können werkzeuglos ausgebaut werden.

Hohe Produktivität Ausgezeichnetes Kehrergebnis dank des schwebenden Kehrwalzensystems. Großes Kehrbehältervolumen (120 l) für lange, unterbrechungsfreie Einsätze. Robuste Bauweise und bewährte Komponenten für geringe Maschinenausfallzeiten. Extra große Arbeitsbreite Verdoppelt die Flächenleistung. Sicheres Kehren an Absturzkanten durch großen seitlichen Überstand. Einklappbare Seitenbesen ermöglichen die Durchfahrt von Engstellen. Komfortable und sichere Bedienung Hoher Fahrkomfort und hydraulische Hochentleerung bis zu 152 cm Höhe. Einfache Bedienung und ergonomische Anordnung der Bedienelemente. Logische Verknüpfung der Funktionen zur Vermeidung von Bedienfehlern. Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung Automatische Filterabreinigung in 5-min-Intervallen und nach dem Ausschalten. Effiziente Filterreinigung der 6-m²-Filterfläche verdoppelt die Standzeit. Nahezu staubfreies, kontinuierliches Kehren unabhängig von der Schmutzmenge. Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung Automatische Filterabreinigung in 5-min-Intervallen und nach dem Ausschalten. Effiziente Filterreinigung der 6-m²-Filterfläche verdoppelt die Standzeit. Nahezu staubfreies, kontinuierliches Kehren unabhängig von der Schmutzmenge. Große Filterfläche Ausgezeichnetes Kehrergebnis dank des schwebenden Kehrwalzensystems. Großes Kehrbehältervolumen (120 l) für lange, unterbrechungsfreie Einsätze. Robuste Bauweise und bewährte Komponenten für geringe Maschinenausfallzeiten. Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit Einfache Überprüfbarkeit und werkzeugloser Wechsel aller wichtigen Komponenten. Intelligentes Haubenkonzept für einfachsten Zugang zu allen Maschinenteilen. Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit Einfache Überprüfbarkeit und werkzeugloser Wechsel aller wichtigen Komponenten. Intelligentes Haubenkonzept für einfachsten Zugang zu allen Maschinenteilen.