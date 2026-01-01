Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Kehrsaugmaschine KM 100/120 R Bp Pack Li+FC | Kärcher

    Kärcher ride-on floor sweeper with steering wheel, black seat, and yellow brush, set against a white background.

    Kehrsaugmaschine

    KM 100/120 R Bp Pack Li+FC

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.280-174.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 180-Ah-Li-Ion-Batterie, Ladegerät, Hochentleerung
    • 1000 mm Arbeitsbreite, 6000 m²/h Flächenleistung, 120 l Behältervolumen
    • 3 h Batterielaufzeit, Rundfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte
    Angebot anfordern