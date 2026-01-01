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    Kehrsaugmaschine KM 100/120 R G 2SB | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with dual yellow brushes, grey body, and black seat, designed for industrial cleaning.

    Kehrsaugmaschine

    KM 100/120 R G 2SB

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.280-176.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 240-Ah-Nassbatterie, Ladegerät, Hochentleerung
    • 1270 mm Arbeitsbreite, 7620 m²/h Flächenleistung, 120 l Behältervolumen
    • Rundfilter, 2 Seitenbesen, Rundumkennleuchte, Zubehöraufnahme
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